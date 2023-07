Mas: ex Magazzini allo Statuto a Roma diventano Accademia della moda • Terzo Binario News

“È una giornata bellissima per l’Esquilino e per tutta Roma. Non nascondo una certa emozione per l’avvio del cantiere degli ex Magazzini allo Statuto (Mas), un pezzo di storia per tutti noi romani. Questo bellissimo edificio umbertino di fine ‘800, in disuso ormai da 7 anni, sarà completamente ristrutturato e digitalizzato e diventerà presto la sede dell’Accademia Costume & Moda, una tra le più importanti realtà di formazione nelle aree della moda e del costume al mondo, fondata proprio nella nostra città nel 1964″.

Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che prosegue: “Questo progetto straordinario di riqualificazione e rigenerazione urbana si sposa esattamente con la nostra visione di città che ha cultura, formazione, lavoro di alta qualità al centro”.

“È entusiasmante pensare come questo immobile, che ha una storia così ricca, evocativa ed emblematica, presto diventerà una vera fucina di talenti e nuovi creativi della moda, in grado di dare un rinnovato impulso alla moda italiana e a mantenere grande il Made in Italy. L’Accademia di Costume e Moda è un’eccellenza italiana e questa sua nuova sede sono sicuro diventerà un punto di riferimento per studenti e professionisti di tutto il mondo”.

“Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, Andrea Cornetti di Azimut, Furio Francini e Lupo Lanzara dell’Accademia Costume & Moda, l’Assessore Alessandro Onorato, la Presidente Lorenza Bonaccorsi, le lavoratrici e i lavoratori impegnati a far rinascere questo luogo incredibile che non vediamo l’ora di inaugurare a ottobre 2024”.

“Roma è pronta e aperta ad accogliere investimenti come questo, in grado di rilanciare socialità, cultura, qualità della vita, con un impatto positivo per la città intera”.