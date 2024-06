Martinelli e Fagioli vicini al Tolfa • Terzo Binario News

Gabriele Martinelli ed Edorardo Fagioli: intorno a questi nomi si muove il mercato del Tolfa, che sta allestendo la squadra in vista della stagione 2024-2025.

In questi giorni si sono incontrati il tecnico Roberto Macaluso e i dirigenti collinari per sondare i nomi che servono a rinforzare i ruoli rimasti scoperti dagli addii, su tutti quello del bomber Andrea Moretti.

Di profili, intorno alla maglia numero 9 ne sono girati molti e a un certo punto si è fatta insistente la voce secondo cui sembrava possibile un ritorno in collina di Matteo Trincia, che nel campionato appena terminato ha vestito la maglia dell’Urbetevere insieme al fratello Simone.

Ci sono stati contratti con entrambi ma alla fine la scelta è ricaduta sull’ex centravanti dell’Aranova che – dopo l’addio di Mauro Catracchia, passato al Cerveteri – ha terminato la stagione a Santa Marinella, anche se in modo burrascoso. Infatti i rapporti con l’ex tecnico rossoblù Emiliano Cafarelli si sono guastati abbastanza presto con le parti che non vedevano l’ora di separarsi.

A Tolfa sarà un’avventura diversa, specie dal punto di vista del clima, meteorologico e di squadra.

Tuttavia, se l’ambizione della società collinare è quella di ripartire dalla seconda posizione dietro la Sorianese del campionato di Promozione appena terminato, magari proponendosi come concorrente alla salita in Eccellenza, servono rinforzi in altri reparti e una rosa più profonda. Specie sul fronte degli esterni offensivi, tant’è vero che, oltre a Samuele Cerroni, alla Pacifica avevano pensato anche all’ex capitano del Civitavecchia Gigi Ruggiero. Questi però, per ragioni personali, ha optato per l’Atletico Santa Marinella in Prima Categoria. Certo, c’è Omar Pastorelli che sta terminando la riabilitazione al ginocchio, a seguito della rottura dei legamenti, ma gli va dato il tempo di tornare in piena forma e si sta trattando con Matteo Piano per la riconferma. Quindi un attaccante laterale esperto è il calciatore che l’allenatore desidera, così da non trovarsi con la rosa corta. In questo senso si capisce il motivo dell’avvicinamento a Edoardo Fagioli: il mediano è in uscita dal Cerveteri retrocesso e a Tolfa troverebbe una realtà già consolidata in categoria. La difesa è il reparto che – al netto delle riconferme di pezzi pesanti come capitan Marco Roccisano, Gianluigi Salvato e Paolo Santi – richiede meno interventi. Qua l’idea è quella di un centrale che sappia giostrarsi anche come esterno e qualche nome sulla lista del ds Marcello Smacchia c’è.