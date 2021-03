Martedì senz'acqua a Santa Marinella: ecco le vie interessate - Terzo Binario News

Acea Ato 2 comunica che, per eseguire un intervento di manutenzione programmato, martedì 9 marzo dalle ore 08:30 alle ore 20:30 si potrebbero verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti vie del Comune di Santa Marinella:

via Valdambrini, via Campania, via Toscana, via Sicilia, via A. Capotosti, via Umbria, via Molise, via Emilia Romagna, via Sardegna, via Liguria, via Calabria, via Abruzzi, via Lazio, via Lombardia, via Piemonte, via Belvedere, via Marche, via Nervi, via Rapallo, via Portofino, via Spotorno, via Ventimiglia, via Elcetina, via Albisola, via delle Cinque Terre, via Diano Marina, via Varazze, via dei Fiori (parte alta), via delle Gardenie, via Ancelle della Visitazione, via dei Cipressi, via della Selciata

Un servizio di stazionamento di 2 autobotti è stato predisposto per tutta la durata del fuori servizio presso:

via Valdambrini incrocio via Calabria

via Valdambrindi incrocio via Belvedere e Via Elcetina

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un ulteriore servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente al numero verde 800 130 335 o via fax al numero 06 57 994 116.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per i disagi.