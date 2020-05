Martedì niente acqua a Civitavecchia e Tolfa: ecco le zone interessate - Terzo Binario News

Martedì prossimo, 5 maggio, si terranno interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria su importanti condotte, che renderanno necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone dei comuni di Civitavecchia e Tolfa. Ne ha dato notizia al Comune di Civitavecchia il gestore del servizio, Acea Ato 2.

Di conseguenza, dalle ore 6 alle ore 23:30 di martedì si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze di San Liborio, Campo dell’Oro, Boccelle, via Don Mandolini, San Gordiano, via del Casaletto Rosso alta, via Terme di Traiano alta (fino all’intersezione con via dell’Immacolata), Cisterna Faro (fino all’intersezione con Strada Mediana), via Bandita delle Mortelle. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Il sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore ai Lavori pubblici Roberto D’Ottavio, il consigliere comunale Giancarlo Frascarelli e il responsabile del settore idrico Luca D’Altilia, che seguiranno l’evolversi dei lavori con attenzione, informano che per tutta la durata della sospensione sarà predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: via dell’Orto di Santa Maria (fronte Supermercato Emi); via del Casaletto Rosso angolo via dei Frassini, via Guastatori del Genio fronte civico 85 (vicino fermata autobus). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Si invita comunque a provvedere in anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.