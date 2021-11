Martedì a Ladispoli consiglio sulla variazione del bilancio di previsione - Terzo Binario News

Il presidente, avvocato Maria Antonia Caredda, informa i cittadini di Ladispoli che è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica, chiusa al pubblico in presenza, ma con diretta video streaming a causa del covid-19, in sessione straordinaria e in videoconferenza in prima convocazione per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 21:00 ed in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2021 alle ore 21:30 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi del tuel 267/2000 e Del d. Lgs. 118/2011 ed adeguamento del dup 2021/2023.

Programma per l’affidamento degli incarichi di collaborazione per le ‘Annualità 2022/2024.

Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) –

Conferma aliquota unica per l’anno 2022.

Approvazione aliquote e detrazioni imu per l’anno 2022 (l. 27 dicembre 2019, N. 160)

Definizione degli indirizzi per l’anno 2022 in materia di spese di

Funzionamento ex art. 19, d.lgs. 19/08/2016, n. 175 alla soc. Flavia servizi srl