Marsili torna sul ring (si spera) a fine marzo - Terzo Binario News

Fine marzo: periodo in cui Emiliano Marsili dovrebbe tornare sul ring per una semifinale mondiale e poi chissà chiudere con la cintura in palio. Il Tizzo a questo sta lavorando e questa la sua ambizione attuale, mentre le giornate passano senza che gli allenamenti si interrompano.

“A 44 anni non posso permettermelo – confessa candidamente il pugile portuale – perderei la forma in un istante. Per ora mi limito al mantenimento, senza forzature. Corro tutti i giorni, poi tappa da Gino Lauro, presso la palestra del Gabbiano a Ladispoli e dal maestro Ivo Mattioli a Roma. Insomma a stare fermo proprio non riesco>.

E allora ecco che si insegue l’ennesima sfida: “Ho un incontro fissato con il mio manager Salvatore Cherchi nei primi giorni di gennaio, in cui mi spiegherà il da farsi. Immagino che lui abbia un piano in mente, speriamo che vada in porto>. Nessuna trasferta Oltreoceano, si combatterà in Italia con sigla e avversario tutti da scoprire. “Bisogna pure capire come si evolverà la pandemia ma penso che in primavera il margine di movimento sia più ampio. Come luoghi potenziali ci sono Milano (con il teatro Principe, palcoscenico della Opi dei Cherchi, ndc) e Roma. Le sedi per ospitare un evento simile sono queste>.

Ultimamente per Emiliano ci sono state solo sfide di contorno, poco più che allenamenti: l’ultima di esse l’11 ottobre scorso, al tendone allestito dall’Ater a Campo dell’Oro, con avversario Emiliano Salvini battuto ai punti. E quell’incontro è arrivato dopo oltre un anno di lontananza dalle sfide ufficiali, visto che il Tizzo nell’occasione precedente combatté e vinse al Foro Italico contro il pugile nicaraguense Brayan Mairena e in nessuna delle due occasioni c’erano titoli in palio. Insomma, il tempo stringe… “Sono a fine carriera ma voglio chiudere in bellezza tentando un mondiale di prestigio. È tutto quello che voglio adesso> la conclusione di Emiliano Marsili, che però riesce a far parlare di sé anche senza combattere. Infatti qualche giorno fa il canale tematico Sportitalia gli ha dedicato uno speciale tutto per lui con videointervista in diretta.