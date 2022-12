Mario Tricamo, drammaturgo di valore che merita l'omaggio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Cresciuto in città ha dedicato la sua vita, finita troppo presto, al teatro di denuncia. Il suo lavoro argomento della tesi di laurea magistrale di Giulia Massarelli

di Cristiana Vallarino

Una vita finita troppo presto, a soli 54 anni, per una forma precoce di Alzhaimer, malattia ancora più crudele per lui, che delle parole aveva fatto passione e professione. Mario Tricamo, nato a Messina e cresciuto a Civitavecchia, ne è stato un cittadino illustre senza però venire ricordato come merita.

Attore, regista, uomo di teatro a tutto tondo, Mario amava Civitavecchia e vi tornava spesso da Roma dove era andato a vivere, dopo il diploma al liceo classico Guglielmotti e alcune esperienze con la filodrammatica locale, accanto al fratello Antonio e con la direzione del regista Pino Leone. Aveva lavorato con grossi nomi della scena italiana, come Luigi Squarzina e Giancarlo Sepe, per poi far parte dell’Associazione Trousse, con il suo amico Giorgio Granito.

Il lavoro di Mario, la sua forte coscienza civile e il suo essere drammaturgo alla ricerca della verità hanno però attratto fortemente una studentessa dell’Univeristà La Sapienza che, un paio d’anni fa, ha deciso di scrivere una tesi su di lui. Si chiama Giulia Massarelli, non è di Civitavecchia e, come racconta lei stessa, ha conosciuto Mario nel ricordo della nipote.

L’universitaria ha scritto 136 pagine, divise in tre capitoli, per raccontare la vita e il percorso artistico di Mario, aiutata – ha detto – soprattutto dalla famiglia Tricamo (i due fratelli Antonio e Sanni, e i loro figli) e anche dall’ex sindaco di Civitavecchia Fabrizio Barbaranelli. “La ricerca della verità nel teatro di denuncia di Mario Tricamo (1996-2000)” il titolo della tesi per il corso di laurea magistrale in filologia moderna, Facoltà lettere e filosofia, Dipartimento lettere e culture moderne.

“Quando mi chiedono perché ho scelto lui come argomento della mia tesi – spiega Giulia – dico che sono sempre stata attratta dal teatro, dal suo essere effimero quanto reale, dal modo in cui, in questo luogo-contenitore, sogno e verità si fondono per divenire una cosa sola, inscindibile. Ho conosciuto Mario Tricamo casualmente, una sera d’estate al fianco della nipote, Gloria, che lo stava commemorando; il sorriso con cui ne parlava, le lacrime con le quali ripensava ai momenti insieme, a quello che lui ha fatto – per la famiglia, per Civitavecchia e per il suo teatro di denuncia – hanno profondamente colpito la mia attenzione e immaginazione. È da quel momento che ho deciso e pensato di approfondire, perché c’era qualcosa da dire o meglio di non detto su quest’uomo”.

Nella sua introduzione la Massarelli nota che non è mai stato scritto nulla sul drammaturgo, né dell’Associazione Trousse. “Se non moltitudini di recensioni, interviste e articoli che accompagnavano i suoi spettacoli – chiarisce -; ed è da questi che sono partita, da quello che i giornalisti hanno visto e percepito dalle performance di Mario Tricamo, le emozioni suscitate, i significati reconditi. Ho percorso a ritroso il viaggio teatrale del regista messinese, analizzando i suoi documenti e tutto il materiale reperito, proprio come lui faceva con i fatti di cronaca, per il suo teatro di denuncia. Drammaturgo della verità, chiunque lo ricordi ne parla come una persona coraggiosa, determinata e fermamente convinta delle proprie idee. Ed è questa convinzione che lo ha spinto ad andare sempre oltre, superare gli ostacoli, parlare e scrivere là dove era preferibile tacere. Credo che la vita di Mario Tricamo, scivolata via senza far troppo rumore, ma lasciando una traccia, un solco profondo nella memoria dei familiari e di chi lo ha conosciuto, debba essere riconosciuta”.

Giulia Massarelli ha porto il suo tributo a Mario Tricamo. Sarebbe auspicabile che la sua tesi sia da spunto affinché anche Civitavecchia ne onori la memoria. Chissà, con un premio, una rassegna, una iniziativa che lo faccia ritrovare a chi – come chi scrive – lo ebbe come compagno di liceo e lo faccia conoscere alle giovani generazioni.