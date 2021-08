Mario Palmieri: "Il Pincio dica cosa vuole fare del Museo del Mare" - Terzo Binario News

«Siamo in grado di sostenere tutte le spese necessarie all’adeguamento degli impianti del Museo del Mare presenti nei locali in parola e per le altre incombenze relative alla sicurezza degli stessi. Se invece bisogna smontare le navi, i Comune di Civitavecchia ce lo dica». Mario Palmieri, inventore della mostra Navalia non ci sta e continua a dare battaglia per l’esposizione delle navi romane all’interno del Maschio del Forte Michelangelo che al momento è chiusa ma che si spera possa tornare ad essere visitabile.

L’ex gestore ha preso carta e penna e scritto, oltre che al sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, al Mibact e alla Capitaneria di Porto affinché lo spazio possa tornare ad essere fruibile. «Si chiede di conoscere formalmente se il Pincio intenda valorizzare e sostenere l’importante progetto espositivo installato nei locali del Mastio del Forte Michelangelo. In caso contrario, si dichiara sin d’ora la disponibilità a procedere alle delicate e complesse operazioni di smontaggio, imballaggio e trasporto dell’intera mostra Navalia. Operazioni che, comunque, richiederanno almeno 120 giorni». Ultimo passaggio di Palmieri sull’affidamento: «Se dal Pincio avessero interloquito, si sarebbe dimostrato come il Centro Studi sia in grado di adeguare l’area espositiva agii standard necessari».