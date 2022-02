Mario Baccini: “Autorità portuale è anche Fiumicino, necessari interventi di messa in sicurezza sulle banchine” - Terzo Binario News

A Fiumicino prosegue l’attività del Consigliere comunale di opposizione alla Giunta Montino di Mario Baccini.

Nella giornata di ieri, l’esponente di centrodestra, ha effettuato un sopralluogo durante il quale ha evidenziato stati di degrado avanzati.

“L’Autorità Portuale deve mettere in sicurezza la banchina perché è a rischio l’incolumità degli operatori portuali.

Oggi abbiamo fatto un sopralluogo sulla banchina del canale di Viale Traiano: guardate lo stato in cui versa – scrive Mario Baccini in un post social in cui pubblica le foto del sopralluogo – in 25 anni Fiumicino ha versato oltre 25 milioni di euro che dovevano essere rinvestiti in opere. L’Autorità portuale non è solo Civitavecchia e Anzio”.