Marino sugli usi civici: "Le attestazioni di UniAgraria non hanno alcun valore giuridico" - Terzo Binario News

“L’università agraria con una nota stampa del 9 agosto 2021 esce allo scoperto e candidamente ammette che le certificazioni che rilascia non hanno nessun valore per attestare gravami , ed allora a che pro ed in base a quale norma l’ente li rilascia e pretende il pagamento di cento euro per una certificazione che non serve a nulla.

Che le certificazioni non hanno nessun valore giuridico lo fa rilevare e lo ribadisce anche la Regione con nota del 18/1/2021 che in risposta ad un quesito di un cittadino scrive: “Al riguardo si fa rilevare e si ribadisce che la ricognizione catastale condotta dal dr Monaci su incarico dell’agraria, ad oggi nella fase di pubblicazione per debita notizia e conoscenza alla collettività, non costituisce strumento valido ai fini del rilascio di attestazioni e/o certificazioni in ordine all’esistenza o meno del gravame di uso civico.

Esso ha mero valore endo-procedimentale ai sensi dell’art. 15 e ss RD 332/28. Ciò in quanto trattasi di elaborato cartografico e catastale non ancora reso esecutivo, stante l’avvio durante i termini di legge, di numerosi contenziosi avviati dinanzi al Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma avverso le predette risultanze.

Si, invita, pertanto per il caso si specie cosi come per situazioni analoghe, codesta Università a utilizzare per le eventuali attestazioni e/o certificazioni richieste gli elaborati tecnici definitivi ovvero le risultanze giudiziali passate in giudicato o registrate e trascritte.

Tanto dovevasi “In merito a questa nota della Regione osserviamo che l’Agraria non ha fatto nessuna comunicazione alla collettività, non solo ma ha continuato a rilasciarli tant’è che crescendo la protesta è stata presentata una interrogazione in consiglio Regionale per che il Presidente della Regione e l’assessore competente rispondano nel merito e sul valore giuridico di tali attestazioni.

Anche i Notai dovrebbero riprendere a fare i rogiti ritenendo validi ,secondo noi, le certificazioni ufficiali rilasciati dal catasto e dove tutti i terreni di Civitavecchia non risultano gravati”.

Pasquale MARINO CONSIGLIERE COMUNALE GRUPPO LEGA