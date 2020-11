Marino passa da Forza Italia Civitavecchia alla Lega - Terzo Binario News

Il consigliere comunale Pasquale Marino rilascia la seguente dichiarazione: “Il mio addio a Forza Italia, partito in cui con grande senso di appartenenza e responsabilità ho militato per anni, è legato solo ed esclusivamente a motivi di natura politica che mi hanno portato a prendere una decisione tra l’altro molto dolorosa.

Forza Italia è stata la mia casa e ho sempre avuto grande rispetto per la dirigenza ma le divergenze politiche di questi ultimi mesi mi hanno portato a prendere questa decisione per onestà intellettuale. A volte le separazioni possono essere dolorose a maggior ragione quando si fa parte di una famiglia per molto tempo.

Per questo ci tengo a sottolineare che da parte mia non c’era nessuna volontà di accusare e di offendere nessuno, resterò nel centro destra a disposizione degli elettori e dei cittadini convinto che si possa continuare a lavorare insieme nell’interesse comune anche da case diverse.

Oggi il mio percorso politico continua accanto alla consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese, con cui negli anni ho condiviso obiettivi importanti che continueremo a portare avanti in questo momento storico così delicato”.