Marina di Civitavecchia, sopralluogo sui cantieri - Terzo Binario News

Sopralluogo alla Marina nei giorni scorsi per il Sindaco, Ernesto Tedesco e il Vicesindaco Manuel Magliani.

I due si sono soffermati in particolare sul cantiere all’Anfiteatro, oggetto delle opere di salvaguardia dopo i danni causati da varie ondate di maltempo nel corso degli anni.

Come illustrato dall’Assessore Magliani, “sull’area è stata terminata la prima parte della barriera frangiflutti che quindi difenderà meglio l’area dalle mareggiate. Ora è in corso l’intervento alla pavimentazione dell’Anfiteatro vero e proprio: seguirà la manutenzione dei suoi arredi e delle aree verdi, in maniera tale da presentare alla città e ai suoi visitatori il lavoro terminato con l’arrivo della bella stagione”.

Ha commentato il Sindaco, Ernesto Tedesco: “Sulla zona di viale Garibaldi e della Marina sono in corso numerosi interventi: è il frutto di una programmazione dell’Amministrazione comunale, che sta lavorando per tempo ad una estate che ci auguriamo di rilancio per tutta l’economia locale.

Ciò comunque in un quadro dinamico, con molti cantieri aperti in vari quartieri: altri ne partiranno nei prossimi giorni, grazie alla progettualità messa in campo dai vari uffici”.