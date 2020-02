Marina di Cerveteri, cancellata la scritta dalla stazione - Terzo Binario News

Cancellata la scritta spray dal muro della stazione di Marina di Cerveteri. Lo rende noto il delegato di Cerveteri Renato Galluso.

“È una delle più belle stazioni, che tanti ci invidiano… Insieme a voi ci stiamo mettendo anima e cuore per tenerla pulita. Per l’ennesima volta ringrazio RFI per l’intervento di pulizia. Sono tantissimi i giovani del nostro territorio, che prestano attenzione e interesse, e ne siamo orgogliosi. Tutti abbiamo capito che la stazione è un bene comune…Oltre a valorizzare il nostro territorio , ci rende un servizio d’importante utilità. In questi giorni si sono rafforzati i controlli di FF.OO. e Polizia locale per garantire la sicurezza e per alcuni il rispetto delle regole”.