Marijuana e hashish nel terrazzo: arrestato - Terzo Binario News

In via Perugino, nel quartiere Flaminio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale hanno fermato per un controllo un romano di 24 anni, al seguito del quale è stato trovato privo di documenti ma, nelle tasche dei jeans i militari hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana e hashish.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione, dove i militari hanno rinvenuto e sequestrato vario materiale utile a confezionare e pesare la droga e due agende contenenti conteggi verosimilmente legati alla vendita dello stupefacente.

Nell’auto del giovane infine, i militari hanno rinvenuto delle chiavi che davano accesso esclusivo al terrazzo, dove hanno rinvenuto ben due sacchetti termo-sigillati contenenti stupefacente per un peso totale di 1300 grammi di marijuana e 43 di hashish.