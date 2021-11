Marietta Tidei: "La legge sull’Etruria Meridionale aiuterà turismo, agricoltura, zootecnia ed economia del Litorale" - Terzo Binario News

“La legge sullo sviluppo dell’Etruria Meridionale, presentata insieme al collega Minnucci e approvata oggi in Commissione, può costituire un importante spunto per enti locali, soggetti economici e associazioni per promuovere azioni sinergiche di sviluppo e valorizzazione del territorio.

Obiettivo del provvedimento è la valorizzazione del territorio dell’Etruria Meridionale, attraverso interventi volti allo sviluppo economico e del litorale, del turismo, dell’agricoltura, della zootecnia, il tutto cercando di porre in essere un’azione sinergica tra le amministrazioni locali, riunite in un’apposita Consulta dei soggetti attuatori dei piani di sviluppo e le associazioni del territorio.

Per anni si è detto che questo territorio – che ha il porto di Civitavecchia e l’aeroporto di Fiumicino e un grandissimo valore sul piano storico, archeologico e ambientale – dovesse ragionare insieme sui problemi ma anche sulle opportunità. Con questa legge vogliamo fornire una sede “istituzionale” di confronto permanente ma anche strumenti e risorse economiche per cogliere al meglio le tante opportunità che si presenteranno.

Ringrazio i sindaci e tutti coloro che sono intervenuti nelle varie audizioni e che hanno contribuito a rendere la nostra proposta più coerente agli interessi del territorio. Grande attenzione andrà data ai piani annuali nei quali si dovranno declinare tutti gli interventi intersettoriali negli ambiti della conservazione e valorizzazione ambientale e naturalistica, della riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, della promozione turistica, così come della tutela del territorio”.

Marietta Tidei

Presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive del Consiglio regionale del Lazio