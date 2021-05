Marietta Tidei "benedice" il tavolo congiunto di Ladispoli tra Italia Viva, Azione, Italia in Comune e Psi - Terzo Binario News

“Giudico positivamente la scelta di attivare un tavolo congiunto a Ladispoli tra Italia Viva, Azione, Italia Comune e Psi: mi auguro che dal confronto possano emergere idee e programmi capaci di rappresentare quella svolta che è quanto mai necessaria.

Ladispoli merita un’amministrazione differente alla luce della gestione disastrosa attuale, fortemente inadeguata soprattutto nella fase emergenziale causata dal Covid.

Bene quindi il tavolo congiunto che parte dall’esame di tutto quello che non funziona per arrivare a un programma in vista delle elezioni e bene anche l’apertura a quelle forze politiche e civiche che possono contribuire a idee e temi che devono caratterizzarsi per una forte discontinuità rispetto al recente passato”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).