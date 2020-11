Marietta Tidei: "Attacco ingiustificato contro il consigliere D'Emilio" - Terzo Binario News

“Trovo alquanto ingiustificato e di cattivo gusto l’attacco rivolto al delegato al Turismo di Santa Marinella Pierluigi D’Emilio.

Scrivere, come è stato fatto, che D’Emilio “costa alle casse comunali persino di più dei 1.100 euro mensili di un amministratore” è offensivo. I rimborsi all’azienda da cui di D’Emilio si assenta per svolgere le sue funzioni di consigliere sono quelli previsti dalla legge e non sono certo soldi che vanno in tasca a D’Emilio.

Certe illazioni servono solo a lisciare il pelo al populismo ma sono prive di qualsiasi fondamento Come priva di fondamento è la polemica sui fondi Enel.

Bene fa l’Amministrazione a chiedere agli operatori economici del territorio di contribuire alla realizzazione di progetti ed iniziative culturali e di attrazione turistica. D’Emilio ha dimostrato di apportare un valore significativo a quell’azione di ricerca di occasioni di sviluppo e crescita. In questo senso anche le interlocuzioni con Enel sono da ritenere non solo del tutto legittime, ma doverose. Incomprensibile che si provi a screditare un lavoro così importante con questioni assolutamente infondate”.

Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).