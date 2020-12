Marietta Tidei alla Coop di Civitavecchia per la campagna fondi contro il Covid - Terzo Binario News

“Sostenere la ricerca significa sostenere la nascita del nostro futuro”

La consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva) ha partecipato stamattina, presso il supermercato Coop di Civitavecchia, al lancio della campagna fondi a sostegno della ricerca scientifica contro il Covid.

Dal primo dicembre al 6 gennaio, Unicoop Tirreno insieme ad altre cooperative, promuove una raccolta fondi per sostenere la ricerca sulla cura del Covid-19 svolta dal team del prof. Rino Rappuoli nei laboratori senesi della Fondazione Toscana Life Sciences (TLS).

I ricercatori della Fondazione hanno individuato e sviluppato gli anticorpi monoclonali in risposta all’infezione da Covid-19 per utilizzarli a scopo profilattico e terapeutico. Una terapia che si affianca ai vaccini e rappresenta una delle strade più promettenti per superare la pandemia.

“Ho scelto di aderire con convinzione a questa iniziativa – spiega Tidei – perché il crowfunding a favore della ricerca scientifica è uno strumento importante per sostenere il lavoro di chi oggi sta provando a individuare quelle soluzioni che sono necessarie per arrivare a una risposta, speriamo definitiva, contro il virus. Sostenere la ricerca significa sostenere la nascita del nostro futuro”.