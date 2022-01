Maria Gari pronta a tornare in pista: la 94enne di Tolfa è tornata a casa - Terzo Binario News

Curata al Santa cecilia, ha partecipato al programma tv Tú sí que vales

Ci sono voluti tre mesi ma alla fine il ricovero al Santa Cecilia ha avuto gli effetti sperati e la signora Maria Gari, classe 1928, è pronta a rimettersi in pista.

Anzi, è pronta a sedersi di nuovo sul trono dell’ottava rima, lo stesso dal quale lo scorso anno la nonna sprint di Tolfa conquistò il pubblico e i giudici di Tu si que vales. Del resto la sua spontaneità è un dato di fatto: durante la lunga permanenza nella struttura civitavecchiese, ha dispensato battute, sorrisi e poesie estemporanee a tutti, tanto da diventare la beniamina del reparto.

Ora però Maria torna a casa, dove l’aspettano le sue vecchie abitudini. E chissà che per il nuovo anno non abbia in serbo qualche altra sorpresa, questo peperino dal multiforme ingegno.

“Sono davvero soddisfatto – ha dichiarato commosso il figlio, Enzo Scolla- di come mamma sia stata curata. La fama di cui gode il Santa Cecilia non ha deluso le nostre aspettative: empatia e professionalità non sono mai mancate, medici, infermieri e terapisti si sono fatti in quattro e alla fine mamma ha fatto un percorso straordinario, sentendosi peraltro a casa sua. Un sentito grazie a tutta l’equipe e un ringraziamento speciale al terapista Federico “, il suo Angelo custode”.