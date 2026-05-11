Maremma d'aMare: "Un successo", con i ringraziamenti dell'amministrazione comunale • Terzo Binario News

Nonostante il maltempo e la pioggia che hanno accompagnato parte della manifestazione, l’evento si è svolto con grande partecipazione e successo, regalando momenti di incontro, condivisione e valorizzazione del territorio.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito grazie a tutti i lavoratori, volontari e associazioni che hanno contribuito con impegno, passione e spirito di collaborazione per la riuscita della fiera Maremma D’aMare 2026 – XI edizione.

Grazie ai Carabinieri, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Misericordia e a tutto il servizio sicurezza coordinato da Irene e Pietro per il prezioso supporto e la presenza costante durante tutta la manifestazione.

Un ringraziamento speciale alla Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo per le emozioni regalate al pubblico, così come al Gruppo Cinofilo dei Carabinieri per l’apprezzatissima partecipazione che ha coinvolto grandi e piccoli.

Fondamentale la collaborazione dell’associazione TCM – Turismo & Commercio Montalto, che ha curato il villaggio sul lungomare dedicato alla promozione del territorio, dei prodotti tipici e dei percorsi gastronomici, insieme ai ragazzi dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia.

Un grazie speciale alle instancabili Pink Ladies per i magnifici allestimenti e le decorazioni lungo tutto il percorso fieristico, realizzati con passione, disponibilità e grande spirito collaborativo.

Grazie a Dussmann per aver fornito i pasti ai cavalcanti durante i tre giorni della manifestazione.

Un sentito ringraziamento al Centro Diurno Anziani di Montalto e ai tanti volontari che hanno reso possibile la tradizionale sfilata contadina, accompagnata dalla musica del Corpo Bandistico Carlo Grani, custode delle nostre tradizioni e della nostra identità.

Grazie anche al Comitato Centro Storico, alla Fondazione Solidarietà e Cultura e alla Fondazione Vulci per la loro importante presenza durante tutta la manifestazione.

Un grazie speciale ai ragazzi della Scuola Alberghiera, che con professionalità e passione hanno deliziato tutti con buffet straordinari e curati nei minimi dettagli.

Immancabile e spettacolare, come sempre, lo show degli aquiloni che, nonostante il maltempo, ha trasformato la spiaggia in un meraviglioso spettacolo di colori, accompagnato dalla musica di Glorius di Cristian e Thomas.

Grazie a Marco e Paolo Mariotti, Ruben e Annalaura Soannini e a Chiara Caponetti per aver dato vita a uno spettacolo equestre di livello internazionale.

Un ringraziamento speciale agli instancabili Fulvio Ricci, Simone e Domenico, Maurizio, Mauro e Paolo, insieme all’ufficio turismo-eventi, all’ufficio commercio e a tutto il personale degli uffici comunali, per il grande lavoro organizzativo svolto dietro le quinte.

Grazie a Mercanteinfiera, nelle persone di Italo e Manolo, che da anni collaborano con il Comune con professionalità e dedizione.

Un grazie particolare ai veterinari Irene e Stefano Casarosa per l’organizzazione della giornata del microchip, durante la quale sono stati impiantati oltre 50 microchip ai cani presenti: un’importante iniziativa dedicata alla tutela e al benessere degli animali.

Grazie agli sponsor Comal, BNZ, CEN-Clean Energy Naturally e Dussmann.

Eventi come questo dimostrano quanto sia forte la nostra comunità quando lavora insieme, unendo energie, idee e amore per il territorio.

A tutti voi va il nostro grazie più sincero.

Maremma d’Amare è comunità, passione, tradizione e amore per il territorio.

L’amministrazione Comunale