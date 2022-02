Mare d'Inverno, oggi la pulizia della Marina di Civitavecchia - Terzo Binario News

Iniziativa di Fare Verde a cui hanno aderito Leo Club e Pro Natura

“La XXXI^ edizione della manifestazione nazionale “Il Mare d’ Inverno, per la terza volta nella nostra città, si apre in una soleggiata domenica mattina.

Anche quest’ anno abbiamo raccolto numerosi rifiuti , facendo la nostra parte, portando avanti la causa principale che muove l’associazione, la tutela dell’ Ambiente.

Alla manifestazione hanno partecipato, fornendo una fattiva collaborazione, altre due associazioni anche loro attive sul territorio, il LEO CLUB CIVITAVECCHIA-SANTA MARINELLA, gruppo giovanile di volontariato dei LIONS CLUB e la Federazione Nazionale Pro Natura-NUCLEO OPERATIVO AMBIENTALE di Civitavecchia.

L’iniziativa – spiegano da Fare Verde – oltre a continuare a denunciare il grave fenomeno dell’erosione che colpisce le nostre coste e il pericolo della plastica che invade l’arenile italiano, ha l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riutilizzarli e riciclarli più possibile, nell’ottica di una economia circolare e del rispetto per Madre Natura. Nel contesto della manifestazione, i volontari dell’associazione unitamente agli altri sodalizi partecipanti hanno colto l’occasione per fare una “hit – parade” dei rifiuti per verificare cosa il mare restituisca all’uomo e, nella circostanza, hanno raccolto, suddivisi in buste di plastica per tipologia, i rifiuti che saranno raccolti dalla società Civitavecchia Servizi Pubblici, che si ringrazia per la disponibilità: 50 mascherine chirurgiche e FFP2, 40 bottiglie di plastica e lattine di alluminio; 40 bottiglie e contenitori in vetro, 20 contenitori di polistirolo, 3 bombolette spray, tappi di bottiglie, mozziconi di sigarette, 7 sacchetti igienici per cani contenenti escrementi, tavole di legno, un’asta di ferro.

In conclusione, Fare Verde Civitavecchia, intende ringraziare della partecipazione oltre a tutti gli intervenuti, il Consigliere regionale di FdI, Francesco Ghera, la consigliera comunale, Roberta Morbidelli, il coordinatore locale del circolo di FdI, Paolo Iarlori e per i servizi televisivi e radiofonici, Canale Dieci di Roma e Radio Blue Point Civitavecchia”.

FARE VERDE

Gruppo di Civitavecchia