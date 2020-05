Marconi, rapina farmacia armato di cacciavite e con mascherina sul volto - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina a Marconi. Un 50enne italiano – questa la descrizione – armato di cacciavite, con il volto travisato da mascherina e cappellino è entrato in azione a Marconi, nella farmacia di via Avicenna. Preso il bottino, circa 300 euro, è poi fuggito. Non ci sono stati feriti. L’episodio è accaduto domenica 3 maggio: la segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata alle 19,17.

Sul posto gli agenti del commissariato San Paolo.