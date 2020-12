Marconi: pensionato trovato morto in casa - Terzo Binario News

Il corpo riverso nel letto, presente anche una pistola ad aria compressa, non impugnata

di Claudio Bellumori

Un pensionato di 62enne, celibe e affetto da gravi patologie, è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Il corpo era riverso nel letto, dove era presente anche una pistola ad aria compressa, non impugnata. È quanto accaduto mercoledì 23 dicembre in via Silvestro Gherardi. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, i Vigili del fuoco e il personale del 118. Secondo quanto appreso, il cognato della vittima aveva dato l’allarme, poiché non riusciva a mettersi in contatto con lui dal 21 dicembre. L’abitazione era chiusa dall’interno.

Da un primo esame esterno del cadavere, non sono state riscontrate lesioni. I carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci hanno svolto i rilievi all’interno dell’appartamento. La salma, a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata traslata all’istituto di Medicina legale del Policlinico Agostino Gemelli in attesa dell’esame autoptico che potrà fornire elementi sulla causa del decesso. Al momento, tra le ipotesi al vaglio, ci sono quelle anche del malore o di un gesto volontario.