Marconi: 43enne trovato con un panetto di hashish - Terzo Binario News

Agli arresti domiciliari è finito un 43enne romano. L’uomo è stato dai carabinieri della Stazione Roma Porta Portese per un controllo, in via Silvestro Gherardi, zona Marconi: i militari lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

I carabinieri hanno quindi deciso di perquisire la sua abitazione, nella stessa via, dove hanno trovato un panetto della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di 300 grammo circa, un bilancino di precisione e 160 euro in contanti.