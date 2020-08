Marco Vallarino porta Edgar Allan Poe a Tolfa - Terzo Binario News

Prosegue il cartellone dell’Estate Tolfetana. Appuntamento domenica in piazza Bartoli con una lettura davvero particolare. Il regista Marco Vallarino, infatti, alle 21 e 30 presenta nell’accogliente piazzetta del centro storico tolfetano, ”Il sistema del dottor Catrame e del professor Piuma”.

Si tratta di un racconto di Edgar Allan Poe, ispirato dal reportage di un giornalista americano che visitò, nella Sicilia ottocentesca, un singolare manicomio, gestito dal barone Pisano. Nelle mani dell’autore statunitense, la storia si tinge di forti tinte grottesche. Quelle che poi lo stesso Vallarino ha ampliato e adattato nella commedia “Maison de Santé”, spettacolo rappresentato con successo a Roma e a Vasto e previsto al Claudio di Tolfa il 6 marzo scorso, ma saltato per il lockdown. Vallarino, diplomato dall’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dopo una carriera come attore in compagnie importanti (con Giancarlo Sepe, Patroni Griffi, Rossella Falck), si è dedicato soprattutto all’insegnamento come acting coach. Dopo aver lavorato al Centro sperimentale di cinematografia negli ultimi anni insegna alla scuola di recitane La Cometa, a Roma.

Con un gruppo di suoi ex allievi ha messo insieme la compagnia ad hoc per portare in scena la “Maison de Santè”, proprio dopo aver presentato con alcuni di loro la lettura del racconto, tre anni fa, al Cut di Viterbo per l’anniversario del centro Universitario teatrale della città.

Domenica a Tolfa – che peraltro ha frequentato per molte estati da ragazzo -, Vallarino oltre a dirigere gli attori Luigi Cosimelli e Cesare Ceccolongo, accompagnerà la lettura suonando la chitarra classica. A curare il trucco della coppia in scena sarà Valeria Pacini.Come tutti gli appuntamenti proposti dal Comune (meno il cinema al Chiostro) l’ingresso è gratuito, ma i posti, distanziati, sono limitati per rispettare le norme dettate dall’emergenza Covid.

C.V.