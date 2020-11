Marco Restuccia della Cerveteri Runners è campione d'Italia - Terzo Binario News

“Una bella notizia in questo periodo così difficile per tutti, che mi giunge ieri e che voglio condividere con tutti voi.

Lo scorso settembre infatti, un nostro concittadino e allievo di Loredana Ricci con la Cerveteri Runners è salito sul gradino più alto del podio laureandosi CAMPIONE D’ITALIA!

Vi sto parlando di Marco Restuccia, che ai campionati nazionali UNDER 18 andati in scena a Rieti, ha conquistato nella staffetta 4×400 con l ottimo tempo di 3.23.85 il titolo italiano.

Una grande soddisfazione, per Marco, ai quali vanno i miei complimenti, per Loredana, da sempre istituzione di uno sport sano e pulito per la nostra Città, e per Cerveteri tutta!”

Alessio Pascucci