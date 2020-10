Marco Pierini torna a casa: passata la fase critica del Covid - Terzo Binario News

In un post sui social il consigliere comunale Marco Pierini annuncia il suo ritorno a casa. Ancora è positivo al Corinavirus ma la malattia sta regredendo e può continuare la quarantena in isolamento domiciliare.

“Volevo ringraziare i tanti tantissimi (veramente in numero impensabile) che in questi miei giorni scorsi di piccola sofferenza dovuta al ricovero per Covid mi sono stati vicini !!!

Da oggi se pur ancora positivo proseguo la mia quarantena in casa in piena via di guarigione sperando che nella prossima settimana possa finalmente arrivare la tanto agognata negativizzazione !!!! GRAZIEEEE ANCORA A TUTTI VI VOGLIO BENE”

Marco Pierini