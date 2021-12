Marco Ferrari segretario del Pd di Manziana, la vice è Valeria Mariani - Terzo Binario News

Giovedì 2 dicembre si è tenuta l’assemblea per la elezione del segretario e del direttivo del nuovo circolo PD di Manziana- Quadroni. All’assemblea hanno partecipato gli iscritti al circolo come aventi diritto al voto e anche non iscritti, interessati a conoscere le proposte in campo.

E’ stata presentata una unica mozione da parte del gruppo rappresentato dal candidato segretario Marco Ferrari e dalla vicesegretaria Valeria Mariani, al cui interno le quote di genere sono rigorosamente rispettate.

Il dibattito è stato introdotto da Stefano Giannini, rappresentante del PD provinciale, che si è congratulato per il lavoro svolto e per l’impegno profuso, che ha portato alla nascita del nuovo circolo.

Marco Ferrari ha, quindi, esposto il programma del gruppo che vede come cardine principale la volontà di far rinascere ed aggregare una comunità democratica e progressista, superando rancori e divisioni, coinvolgendo quanti più cittadini, di cui si considera fondamentale il contributo di idee, in un confronto costruttivo che favorisca la coesione e il recupero di quanti si sono allontanati dal dibattito politico.

A chiusura del dibattito l’assemblea dei votanti ha conferito l’incarico al segretario Marco Ferrari, al vice segretario Valeria Mariani e al direttivo composto da: Canofeni Silvia, Durante Olimpia, La Posta Marco, Lestingi Luca, Pilotti Enrico, Telloni Sabrina.