Marciapiedi "ondulati" a Ladispoli: c'è chi ci si è fratturato un piede - Terzo Binario News

Una cittadina ladispolana racconta le sue peripezie, a seguito di una caduta occorsale in viale Italia a causa del marciapiede sconnesso, che ha preso una forma ondulata.

“La situazione marciapiedi e strade di Ladispoli è quella mostrata in foto.

Mi chiedo se e come si possa sensibilizzare l’amministrazione comunale a far sì che qualcosa venga migliorato.

Il riferimento è al marciapiede di Viale Italia dal civico 120 al 128, viale principale di Ladispoli, via frequentata per passeggio, per shopping, per raggiungere il mare per chi arriva con il treno e perché no, anche dai residenti pendolari che vanno di corsa a prendere il treno o che tornano a casa.

Questa è una delle tante situazioni presenti a Ladispoli. Ripeto se possiamo fare qualcosa per sensibilizzare, io come semplice cittadina ho già fatto un esposto al Comune e ai Vigili Urbani che sicuramente nessuno leggerà mai.

Voglio essere fiduciosa però che l’unione fa la forza proviamo a fare qualcosa per migliorare questo degrado.

La mia caduta è avvenuta in una di queste buchette uscita dalla libreria il 26 giugno 2021, con frattura del quinto metatarso e ancora oggi dopo due mesi tra gesso e tutore non risolta)”

Lettera firmata

