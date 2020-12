Marciapiede sbriciolato in via Oneglia a Ladispoli - Terzo Binario News

I campion passano per costruire un edificio e il marciapiede si sbriciola. Lo segnalano dei cittadini.

“Questi sono i danni arrecati al marciapiede situato all’angolo fra via Oneglia e via Madre Teresa Spinelli dai mezzi pesanti adoperati per la costruzione dell’edificio, situato a poche decine di metri.

Sarebbe il caso che chi lo ha danneggiato lo ripristinasse a spese proprie”.

