Marciapiede "esploso" fra via Latina e via Agrigento a Ladispoli - Terzo Binario News

Segnalazione in Redazione di un marciapiede, situato fra via Latina e via Agrigento, transennato sì ma pur sempre pericolosissimo.

“Da almeno una decina di giorni – racconta una lettrice – è stato aperto questo scavo nel marciapiede all’angolo fra via Latina e via Agrigento, estremamente pericoloso per chiunque. Non oso immaginare cosa potrebbe accadere se passasse un disabile. È segnalato con la immancabile striscia a bande rosso-bianca, sorretta da tondini di ferro pronti a far male. Come noto il martedì li si tiene il mercato. Attendiamo fiduciosi una veloce soluzione”.

