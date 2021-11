Marcia degli Alberi Ladispoli, grande partecipazione - Terzo Binario News

Messi a dimora 30 nuovi alberi, per un futuro più sostenibile

“Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla 6° edizione de “La Marcia degli Alberi” organizzata a Ladispoli (RM) da associazioni, cittadini e studenti. Alla partenza nella centrale piazza Rossellini si contavano oltre 100 persone, che hanno preso il via in un corteo festoso e colorato.

Molti portavano sulle spalle oppure in mano un alberello che hanno poi messo a dimora nei giardino di viale Mediterraneo intitolato ad Angelo Vassallo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Ladispoli e dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, ha visto la partecipazione di circa 20 associazioni locali, la presenza di bambini delle scuole dell’Istituto comprensivo Ladispoli 1 (scuola secondaria e plesso G. Rodari e Scuola primaria del plesso G. Rodari e classe 2D Scuola secondaria di primo grado plesso G. Falcone), i ragazzi “speciali” dell’Associazione Piccolo Fiore onlus e Nuove Frontiere, i tanti volontari di Scuolambiente.

Il dottor Valentino Valentini, entomologo nonché “inventore” della Marcia degli Alberi ci ha onorato della sua presenza giungendo appositamente da Taranto. Si ringraziano inoltre i volontari della Protezione civile La Fenice per aver consentito lo svolgimento del corteo in sicurezza.

Quindi un piccolo-grande gesto verso l’ambiente, verso il futuro in quanto gli alberi messi a dimora, in gran parte querce e piante della macchia mediterranea, serviranno a dare ossigeno alle future generazioni. Ma anche un segnale concreto visto che tutti parlano di piantare migliaia, milioni di alberi ma non sempre si ha evidenza di queste promesse altisonanti. Il nostro slogan è stato “Noi Piantiamo Alberi” ma crediamo sia molto importante salvaguardare tutti quelli esistenti tramite una corretta manutenzione”.

Salviamo Il Paesaggio – Litorale Roma Nord

Scuolambiente

Piccolo Fiore onlus

Aps Nuove Frontiere

Lipu Civitavecchia – Monti della Tolfa

Comitato Rifiuti Zero Ladispoli

Natura per tutti

Unait – Naturismo

Animo

Marevivo Lazio

l’Asino e la Luna

Avo Ladispoli

CORITA – Comitato Rimboschimento città di Taranto

A.N.B. Ladispoli PC La Fenice

Dammi la Zampa onlus

Fare Verde Ladispoli-Cerveteri

Humanitas

Arboverde

Libera – presidio Ladispoli Cerveteri

Masci – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani

Nogra – guardie zoofile Ladispoli

Parrocchia Sacro Cuore

Scout Ladispoli 2