Maranza e malamovida, i Carabinieri intervengono al Colosseo • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro hanno denunciato un 22enne egiziano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’attività d’indagine è scaturita a seguito della pubblicazione sui social network di un video in cui il giovane veniva ripreso mentre brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica, proprio nei pressi del Colosseo.

Grazie ai successivi accertamenti e alle verifiche tecniche, i Carabinieri sono riusciti a identificare il protagonista del video e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica. L’episodio si inquadra nelle attività di controllo e prevenzione dei Carabinieri volte a garantire la sicurezza e il decoro nelle aree a maggiore afflusso turistico della Capitale.

Negli ultimi 6 mesi, i Carabinieri del Gruppo di Roma, anche a seguito di controlli con metal detector, hanno denunciato 272 persone – di cui 25 minori e 117 stranieri – per violazione dell’art. 4 della legge 110/1975, che vieta di portare fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, armi (proprie e improprie), mazze ferrate, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici, strumenti da punta o taglio atti ad offendere, catene, fionde e altri strumenti chiaramente utilizzabili per l’offesa personale sequestrando in totale 420 armi (225 armi bianche e 195 oggetti atti ad offendere) tra coltelli, machete, tirapugni, forbici, pugnali, cavatappi, mazze da baseball, bastoni, punteruoli e martelli.