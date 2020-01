Manziana sull'ipotesi discarica comprensoriale a Monte Romano: "Primo passo importatissimo" - Terzo Binario News

Si è tenuto ieri mattina un vertice per cercare di affrontare in maniera comprensoriale il problema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti.

Alla riunione ha partecipato anche il Sindaco di Manziana, Bruno Bruni. Con lui il Sindaco di Allumiere Antonio Pasquini, il Vicesindaco di Civitavecchia Massimiliano Grasso con l’assessore all’Ambiente Manuel Magliani, il Sindaco di Monte Romano Maurizio Testa, quello di Santa Marinella Pietro Tidei e il Consigliere di Tolfa Domenico Lucianatelli.

“Questo incontro rappresenta un primo passo importantissimo – dichiara il Sindaco di Manziana, Bruno Bruni – Ragionare in termini comprensoriali significa non dovere più subire decisioni calate dall’alto e poco rispondenti alle reali esigenze dei territori. La strada da fare è ancora lunga ma oggi si sono gettate le basi per un percorso futuro fatto di condivisione e lungimiranza: ora attendiamo di essere ricevuti dalla Regione Lazio per potere comprendere se e come è operativamente possibile agire.”

Dalla riunione di ieri è emersa la disponibilità del Sindaco di Monte Romano ad individuare all’interno dei confini del proprio Comune un’area da adibire allo smaltimento dei rifiuti del comprensorio. Il futuro impianto, le cui caratteristiche tecniche non sono state ovviamente ancora definite, sarebbe di proprietà pubblica e avrebbe una capacità massima di 30mila tonnellate.