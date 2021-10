Manziana saluta Matteo Gamerro impegnato nel cammino di San Michele - Terzo Binario News

Matteo Gamerro ha ripreso il suo cammino. Insieme ai suoi genitori ed a tutti i partecipanti che lo accompagnano, ha portato il suo messaggio di speranza, caparbietà ed impegno.

Queste le parole a caldo del Sindaco Bruni: “E’ stato un onore incontrare Matteo, incrociare il suo sguardo e condividere con lui pensieri ed emozioni. Un abbraccio va ai suoi genitori che insieme al loro figlio sono capaci di sprigionare forza e vitalità anche solo sorridendo.

Un ringraziamento speciale lo voglio infine rivolgere al Presidente dell’Associazione Strada dei Sapori e della Cultura dell’Antica Via Clodia, Marinella Mariani che tanto si è spesa per questa giornata, all’ Università Agraria Manziana che ha messo a disposizione i locali, alla Proloco Manziana che ha curato il pranzo, all’ AISM Comprensorio Lago Bracciano che ha portato il sentire e le problematiche delle persone affette da sclerosi multipla, a Don Giorgio per la presenza e la benedizione, all’associazione Le Zucche Allegre e anche alla Consulta Comunale della Cultura che hanno dato calore e colore all’evento.

Un ringraziamento sentito va anche al giornalista Sandro Vannucci che sta curando fin dall’inizio questa idea progettuale ed a Francesca De Vito Consigliera Regione Lazio che con la sua presenza ha dato ancora più valore a questo progetto speciale.

I chilometri da fare sono ancora tanti, caro Matteo, ma a Manziana hai donato un grande insegnamento che difficilmente dimenticheremo!

Buon Cammino di San Michele! “