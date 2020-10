Manziana premia i suoi studenti migliori con le Pagelle d'Oro - Terzo Binario News

Si è tenuta questa mattina, presso l’aula consiliare comunale, la cerimonia di consegna delle borse di studio relative all’anno scolastico 2019/2020.

Le pagelle d’oro, ognuna del valore di 300 euro, sono andate a premiare gli studenti che nello scorso anno scolastico hanno ottenuto i migliori risultati. Sono stati premiati:

– LEONETTI ANDREA (borsa di studio offerta dall’Amministrazione Comunale)

– MICHELETTI SOFIA (borsa di studio offerta dalla Sagra della Castagna)

– FRANCHI FEDERICA (borsa di studio offerta dai coniugi Perugini)

– ZINNO FEDERICO (borsa di studio offerta dalla Pellicano Srl)

– SCATOLINI LUCA (borsa di studio offerta dalla Game Oil srl)

“La situazione legata all’emergenza Covid-19 ci ha fatto posticipare questo momento, abitualmente programmato per i primi di Giugno – ha dichiarato il Sindaco Bruno Bruni – Ma la data di oggi non è stata scelta a caso: oggi, infatti, ricorre la giornata internazionale degli insegnanti.

Nello scorso anno scolastico ed in quello appena iniziato il ruolo degli insegnanti è stato messo a dura prova: il loro lavoro, spesso silenzioso e grossolanamente poco apprezzato, ha dovuto prima fare i conti con una chiusura senza precedenti delle scuole e con la conseguente attivazione della didattica a distanza, ed, ora invece, con le misure anti contagio, sicuramente necessarie ma decisamente impegnative specialmente quando si parla di bambini.

A loro va il nostro ringraziamento più sentito consapevoli degli sforzi che hanno compiuto e che faranno nei prossimi mesi.

In questo contesto così difficile i ragazzi che oggi abbiamo premiato hanno dimostrato, nonostante tutto, di riuscire comunque ad ottenere risultati scolastici eccellenti e per questo abbiamo ritenuto che fosse doveroso premiarli, anche se in ritardo.”

“I nostri ragazzi sono stati davvero strordinari – ha aggiunto l’Assessore Eleonora Brini – Posso dire, senza rischiare di essere smentita, che rappresentano al meglio la faccia più bella della nostra gioventù, protagonista del nostro futuro. A loro vanno i nostri migliori e più sentiti complimenti”

Alla cerimonia, tenutasi nel rispetto delle norme anti contagio, hanno partecipato il Sindaco Bruno Bruni, l’Assessore Eleonora Brini, la Vice Preside Marta Crescentini, i coniugi Perugini, il Presidente della Sagra della Castagna Remo Fiorucci e il Segretario Salvatore Nori e l’Amministratore delegato di Game Oil srl, Bonelli.

“Mai come quest’anno – ha aggiunto il Sindaco Bruno Bruni- queste pagelle d’oro assumono un forte valore simbolico per tutti: da un lato dimostrano che con l’impegno, nonostante le difficoltà, si possono comunque raggiungere obiettivi importanti, dall’altro possono essere da stimolo per tutti gli studenti impegnati nel nuovo anno scolastico.

Date sempre il meglio di voi stessi: nella vita infatti, a qualsiasi età ed in qualsiasi campo, non conta essere i numeri uno ma sapere di avere fatto il massimo di ciò che si era in grado di fare, senza recriminazioni e rimpianti. Forza ragazzi! “