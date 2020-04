Manziana, oltre 7mila euro di donazioni - Terzo Binario News

Ha superato quota 7000 euro l’importo delle donazioni fatte da Cittadini, Associazioni e Attività imprenditoriali sul conto del Comune di Manziana dedicato all’ermergenza Covid-19.

“Voglio ancora una volta ringraziare tutti i Cittadini che senza sosta stanno dando il loro contributo in tanti modi diversi – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – In base ai dati aggiornati al 16 aprile che mi ha fornito la ragioneria sono arrivati più di 7000 euro di donazioni: un importo prezioso per il Comune che lo userà per le tante necessità di questo periodo così difficile.

Ci tengo inoltre a ringraziare sentitamente anche la Paromaflex, un’azienda di Manziana che abitualmente produce materassi e che, dopo avere convertito parte della propria abituale produzione, ha donato al Comune 500 mascherine che saranno messe a disposizione della Cittadinanza. La stessa società ha inoltre donato anche 1500 euro effettuando un bonifico sul conto dedicato all’emergenza Covid-19.

Gesti importanti che, proprio in un momento così difficile, stanno rendendo il nostro paese migliore e più coeso. Grazie ancora a tutti!”

Si ricorda che chiunque volesse dare il proprio contributo, può effettuare un bonifico sul conto intestato al Comune (IBAN IT 44 R 08327 39170 000000017752) indicando nella causale ” Donazione Covid-19 Manziana“