Manziana, lavori Rfi in via Fonte della Dulce - Terzo Binario News

Si informa la cittadinanza che nelle notti comprese tra il 27 e 31 gennaio e in quelle del 3 e 4 febbraio, dalle ore 22 alle ore 7, in via Fonte della Dolce sarà istituito il divieto di transito per permettere a RFI (Rete Ferroviaria Italiana) di effettuare lavori per la realizzazione di una rete di convogliamento delle acque meteoriche.

Essendo una strada senza uscita, a tutela della sicurezza dell’area, sarà garantito il transito dei mezzi di soccorso e del traffico locale per tutta la durata dei lavori con idonei dispositivi.