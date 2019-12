Manziana, ecco le date della differenziata durante le feste - Terzo Binario News

Si informa la Cittadinanza che durante le festività natalizie il normale calendario del servizio di raccolta differenziata porta a porta subirà alcune modifiche.

Martedì 24 dicembre la raccolta si svolgerà regolarmente, invece il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, il servizio sarà sospeso e conseguentemente la raccolta del vetro e alluminio slitterà a martedì 31 dicembre 2019, giorno in cui quindi non sarà ritirata la carta (che potrà essere conferita regolarmente martedì 7 gennaio 2020).

Da giovedì 26 dicembre il servizio tornerà regolare per essere nuovamente sospeso mercoledì 1 gennaio 2020, con slittamento della raccolta del vetro e alluminio alla settimana successiva (mercoledì 8 gennaio 2020)

Si informa inoltre che nelle giornate del 24, 26, 31 dicembre e 6 gennaio il centro raccolta di via Canale sarà aperto solamente la mattina dalle ore 8 alle ore 12, restando chiuso nelle giornate del 25 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020. Lo sportello rifiuti sarà invece chiuso da martedì 24 dicembre e riaprirà martedì 7 gennaio.

RIEPILOGO:

– martedì 24 dicembre 2019: servizio regolare e centro raccolta rifiuti aperto dalle 8 alle 12

– mercoledì 25 dicembre 2019: SERVIZIO SOSPESO e centro raccolta rifiuti chiuso

– giovedì 26 dicembre 2019: servizio regolare e centro raccolta rifiuti aperto dalle 8 alle 12

– martedì 31 dicembre 2019: raccolta vetro e alluminio e centro raccolta rifiuti aperto dalle 8 alle 12

– mercoledì 1 gennaio 2020: SERVIZIO SOSPESO e centro raccolta rifiuti chiuso

– lunedì 6 gennaio 2020: servizio regolare e centro raccolta rifiuti chiuso