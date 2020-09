Manziana: donna trovata morta in casa - Terzo Binario News

I vicini avevano avvertito un cattivo odore. Così hanno contattato le forze dell’ordine. Infine la macabra scoperta: una donna di 69 anni è stata trovata morta in casa. Il tutto è accaduto alle 16,30 di giovedì 24 settembre in via Casale delle Grazie.

La signora, dalle informazioni raccolte, era deceduta – per cause naturali – da qualche giorno. La porta era chiusa dall’interno e non sono stati trovati segni di effrazione.

Sul posto i carabinieri di zona e i Vigili del fuoco.