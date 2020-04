Manziana distribuisce mascherine ai pendolari - Terzo Binario News

Da oggi pomeriggio, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile La Fiora, inizierà la distribuzione delle mascherine monouso ai pendolari residenti a Manziana.

Dopo avere proceduto a distribuire le mascherine ai dipendenti comunali in servizio, ai volontari impegnati quotidianamente per assistere le fasce più deboli della popolazione, ai commercianti ancora aperti, alle case per anziani e alle persone con invalidità e agli ultra settantenni, il Comune ha individuato questa nuova fascia di Cittadini a cui distribuire la fornitura di cui è in possesso.

“Continuiamo a lavorare per ottimizzare al meglio le risorse che di volta in volta abbiamo a disposizione– dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Le mascherine che saranno in distribuzione in questi giorni ci sono state fornite dalla Protezione Civile Regionale che ringraziamo per la vicinanza dimostrata. Continuiamo, anche in vista dell’avvio della cosiddetta fase 2, a seguire dei criteri di priorità, con la speranza un domani di potere continuare la distribuzione coinvolgendo il maggiore numero possibile di Cittadini.

Anche in questa occasione voglio ringraziare sentitamente tutti i volontari che con il loro operato ci aiutano concretamente ad essere il più vicini possibile alla popolazione”.

Fattivamente i pendolari residenti a Manziana potranno ritirare le mascherine presso la sede della Protezione Civile La Fiora in Via degli Scaloni (vicino la Polizia Locale), oggi pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 e da venerdì 1 a domenica 3 maggio dalle ore 11 alle 12:30, portando con sé un documento valido di identità e l’abbonamento in vigore per i mezzi di trasporti utilizzati.

Si specifica che le mascherine verranno distribuite fino ad esaurimento delle scorte e nel rispetto delle ormai note distanze di sicurezza.