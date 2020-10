Manziana, cambia la viabilità in via Pisa per lavori - Terzo Binario News

Dalle ore 7 di lunedì 5 ottobre, con ordinanza n. 20 del 30 settembre, sarà chiuso al traffico il tratto di Via Pisa compreso tra l’intersezione con la S.P. 493 e l’incrocio con Via Gentili.

Contestualmente sarà invertito il senso unico di marcio in Via Siena e Largo del lavatore con ingresso da Corso Vittorio Emanuele (direzione Via Gentili, Via Pisa e Via Livorno) e sarà istituito il divieto di sosta con zona rimozione in alcuni tratti segnalati di Via Pisa.