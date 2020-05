Manutenzione e messa in sicurezza stradale: gli interventi alla Balduina - Terzo Binario News

Manutenzione e messa in sicurezza stradale. Questi gli interventi in atto alla Balduina, Municipio XIV. Michele Menna, assessore ai Lavori pubblici di Monte Mario, ha detto: “In questi giorni ho ricevuto diverse richieste da cittadini sui motivi della scelta di effettuare due tipologie di lavori”.

Ecco, quindi, i dettagli: “In via della Balduina la ditta del Municipio XIV sta eseguendo il rifacimento di tutto il pacchetto stradale, di spessore 42 centimetri, in quanto la via era totalmente compromessa. In via Marziale e via Ugo de Carolis, la ditta incaricata dal Dipartimento Simu ha eseguito una semplice messa in sicurezza del tratto centrale della sede stradale per mezzo di un tappeto di usura, che ha il compito di traghettare la via fino ai futuri lavori di manutenzione straordinaria”.

“Questo perché – ha specificato Menna – il Municipio e il Dipartimento Simu seguono due programmazioni diverse su due ambiti di competenza con esigenze diverse. I lavori su via Marziale e Ugo de Carolis sono stati limitati al tratto centrale per diversi motivi”. Ovvero “sia per economia di spesa e sia perché nelle zone destinate a parcheggio il manto non era usurato. Al contrario – ha sottolineato – un tappeto su tutta le sede in questa fase avrebbe rappresentato una inutile spesa di denaro”.

“Naturalmente come per via Trionfale, via di Torrevecchia e via della Pineta Sacchetti – ha notato l’assessore a Cinque Stelle – il Dipartimento Simu ha pubblicato le gare per affidare i lavori di manutenzione straordinaria: anche per altre strade di competenza provvederà a programmare interventi definitivi di riqualificazione”.

Infine, Menna ha punzecchiato: “Risulta assurdo che esponenti di partiti storici della capitale non sappiamo comprendere la differenza tra manutenzione ordinaria messa in sicurezza e manutenzione straordinaria”.