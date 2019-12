Manutenzione del verde a Parco Leonardo: 2 e 3 gennaio divieto di sosta temporaneo, ecco dove - Terzo Binario News

“Si informa che nei giorni 2 e 3 gennaio 2020 sarà istituito un divieto di sosta temporaneo dalle ore 8 alle ore 15 per consentire all’Ufficio Ambiente di provvedere alle potature dei lecci e delle siepi che si trovano nei parcheggi di via Andrea Mantegna e via Portuense, nel tratto tra via del Perugino e via del Caravaggio, a Parco Leonardo”.

Così l’Amministrazione comunale di Fiumicino, che aggiunge: “Gli interventi seguiranno l’ordine indicato nella mappa” (in foto).