Manutenzione binari tram: modifica linee 2 e 19, ecco quando - Terzo Binario News

Nelle giornate del 1 e 2 settembre

Per lavori di manutenzione dei binari del tram in viale delle Belle Arti, nelle giornate del 1 e del 2 settembre le linee dei tram 2 e 19 saranno modificate da inizio a fine servizio.

Sulla linea 2, bus al posto dei tram sull’intera tratta, con capolinea unico a piazza Mancini.

Questo il percorso delle navette sostitutive: viale Pinturicchio, via Romano, lungotevere Thaon de Revel, piazzale Cardinal Consalvi, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti, via Flaminia, piazzale della Marina, via Azuni, via Gianturco, via Vico, piazzale Flaminio, viale Washington, via Fiorello La Guardia, piazzale delle Canestre, di nuovo via Fiorello La Guardia, viale Washington, piazzale Flaminio (con fermata per la sola salita e discesa dei passeggeri), via Vico, via Gianturco, via Azuni, piazzale della Marina, via Flaminia, piazzale delle Belle Arti , via Flaminia, via Chiaradia, viale Tiziano, piazza Cardinal Consalvi, lungotevere Thaon de Revel, via Longhi, piazza Mancini.

La linea del tram 19, da piazza dei Gerani sarà limitata a Valle Giulia e da qui raggiungerà piazza Risorgimento con un servizio di bus, la linea 19 Navetta.