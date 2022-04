Manuela Villa in concerto a Valcanneto - Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 23 aprile al locale “Tiffany”

Cena-spettacolo sabato 23 aprile al locale Tiffany di Valcanneto. Ad esibirsi, Manuela Villa, cantante romana figlia del celebre e mai dimenticato Reuccio della musica italiana Claudio Villa.

La Villa, si esibirà in una serata di musica italiana e romana, sicuramente senza tralasciare di omaggiare le grandi canzoni che hanno portato il papà Claudio in giro per il mondo con la sua straordinaria voce.

L’appuntamento è in Via Fosso del Cecio n.6. Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3275754504 e 3477572126