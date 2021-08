Manu Chao all'Etruria Eco Festival di Cerveteri - Terzo Binario News

L’artista franco-spagnolo a Campo di Mare il 16 agosto

Etruria Eco Festival 15 arricchisce il suo cartellone con un ospite internazionale. Lunedì 16 agosto sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare arriva Manu Chao con una tappa del tour “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”.

“È per noi un onore poter accogliere all’interno del cartellone di Etruria Eco Festival, che quest’anno festeggia i suoi primi 15anni di musica e spettacolo, un artista del calibro di Manu Chao – dichiara Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – con l’occasione ci tengo a fare un ringraziamento alla VentiDieci, società produttrice del concerto, ed in particolar modo al Sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci e al Festival di Vulci con i quali abbiamo avviato una stretta collaborazione”.

Il concerto di Campo di Mare di Manu Chao sostituisce quello che si sarebbe dovuto tenere lunedì 9 agosto a Vulci. Pertanto tutti coloro che avevano acquistato i biglietti per lo spettacolo del 9 agosto, potranno riutilizzarli per la data di Campo di Mare. Biglietti in vendita su Ticketone.it e Ciaotickets.com