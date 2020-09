Mancata ricezione tv, Ray Way su Cerveteri: "Usate la parabola" - Terzo Binario News

Rai Way consiglia… la parabola satellitare per vedere i canali Rai. In tanti dai comuni del Litorale Nord hanno scritto alla società che si occupa della trasmissione del segnale, lamentando la mancanza di ricezione durante diverse ore della giornata a fronte del pagamento del servizio.

Per quanto attiene Cerveteri l’azienda spiega: “Gran parte del comune risente in determinate fasce orarie, soprattutto serali, dei fenomeni di propagazione e di fading (forma di distorsione di un segnale che arriva replicato, ndc).

Le località di Sasso di Cerveteri e nei dintorni di via Giacomo Leopardi invece sono da sempre aree marginali, in queste zone la maggior parte dell’utenza può ricevere con il sistema TivùSat>. In altre parole, meglio montare la parabola suggeriscono da Rai Way.