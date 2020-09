Mancata ricezione tv, Rai Way su Bracciano: "Poche difficoltà di ricezione" - Terzo Binario News

Su Bracciano, Rai Way parla di fenomeni di fading già conosciuti: “In passato abbiamo riscontrato che le riflessioni dei segnali causate dal lago, provocano in estate anch’esse fenomeni di fading (forma di distorsione di un segnale che arriva replicato) del tutto simili alle località sul mare, mentre nella zona del lungolago (parte balneare) il segnale è da sempre marginale (Qualità 3 – 2).

Non si conoscono altre aree che hanno difficoltà di ricezione.

Per definire meglio la problematica lamentata occorre contattare la reclamante con la quale non siamo ancora riusciti a comunicare, ma riferiremo puntualmente non appena avremo ulteriori dettagli”.