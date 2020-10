Mancata ricezione tv a Ladispoli, Rai Way: "Colpa dell'estate" - Terzo Binario News

Non si vede la tv a Ladispoli? Colpa dell’estate, secondo Rai Way. A un cittadino che ha preso carta e penna scrivendo alla partecipata che gestisce la rete di trasmissione della televisione di Stato, da via Teulada hanno risposto che sono a conoscenza del fenomeno ma che la colpa, oltre che delle ondate di calore, dipende dalla conformazione del territorio.

In pratica una risposta simile data agli abitanti di Cerveteri, che lamentano lo stesso disservizio e che a loro volta hanno chiesto spiegazioni. Nel comune cerite il sindaco Alessio Pascucci ha deciso di scrivere alle emittenti per far presenti le lamentele dei cittadini, ricevendo da Mediaset un appuntamento sul posto da parte dei tecnici del Biscione accompagnati da un rappresentane del Granarone. Dalla Rai è arrivata appunto la comunicazione secondo cui è la conformazione fisica del territorio a determinare lo schermo a strisce e quadretti. L’unica vera ammissione stavolta riguarda la constatazione di come il fenomeno non sia limitato alla sola Ladispoli ma piuttosto diffuso su tutto il litorale a nord di Roma, come testimoniato e sottoscritto dalle segnalazioni giunte da Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella.

“Le problematiche lamentate alla ricezione dei servizi televisivi DVBT (acronimo di Digital Video Broadcasting – Terrestrial ovvero digitale terrestre, ndr) sono tutte riconducibili a fenomeni di radiopropagazione, ovvero segnali anomali i quali, in condizioni di particolare caldo e umidità, si propagano fintanto da interferire i segnali di copertura ricevibili nella zona.

Le problematiche lamentate in alcuni comuni nella costa a nord di Roma, tra cui Ladispoli, sono più persistenti rispetto ad altri, anche se in modo sporadico e maggiormente in estate durante fasce orarie tardo serali>. Questa la spiegazione, che ovviamente non risolve la grana. Tuttavia, da Rai Way non chiudono definitivamente la faccenda perché aprono la possibilità all’effettuazione di un sopralluogo: “Qualora si volesse comunque un riscontro nei pressi dell’abitazione, ci rendiamo disponibili per un eventuale sopralluogo> a conclusione da via Teulada.